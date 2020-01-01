Товары медицинского назначения и медицинская техника

Здоровье – хрупкая вещь, его нужно поддерживать и восстанавливать. Людям с хроническими заболеваниями, в периоды послеоперационной реабилитации, при уходе за больными на дому требуются специализированные изделия медицинского назначения: но где их купить, если в стандартный ассортимент аптек Москвы и России эти позиции не входят?

Наш магазин продает в розницу медицинские товары для урологических, гастроэнтерологических, хирургических, терапевтических процедур, для обеспечения должного качества жизни пациентов с различными диагнозами.

Предоставим консультации менеджеров с медицинским образованием

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Брендовые медицинские изделия в магазине «СИКВЕЛТРЕЙД»

Качество медицинской продукции подтверждается известным брендом. Наша компания является официальным российским дистрибьютором производителей медицинской продукции MEDEREN (Израиль) и VOLKMANN (Германия), официальным субдилером расходных материалов производства Bicakcilar Tibbi Cihazlar (Турция) на территории РФ. Представляем постоянный ассортимент, оперативно включаем в каталоги новинки, соблюдаем гарантии.

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