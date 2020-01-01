Хиты продаж
Повязка гелевая для лечения ожогов и ран стерильная «АППОЛО-ПГ-ПАК-АИ» 20*30 см
на основе полиакрилатного гидрогеля с включением анилокаина и йодовидона
Хиты продаж
500.00
Канюля назальная кислородная L
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85.00
70.00
Катетер Фолея 2-х ходовой, Ch/Fr 18, объем баллона 30 мл
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98.00
85.00
Жгут кровоостанавливающий с пластиковым фиксирующим механизмом (для взрослых, голубой)
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170.00
Трубка трахеостомическая c манжетой 7,5
Хиты продаж
580.00
Мочеприемник прикроватный Стандарт с Т-образным краном объем 2000 мл, трубка 90 см
Хиты продаж
80.00
Ламеллярный крем для лица и тела 300 мл
NEO-Мочевина и Ростки бамбука
Хиты продаж
340.00
255.00
Маска ларингеальная Вентек ПВХ ID размер 4.0 (10.0 мм) ПВХ
Хиты продаж
400.00
Новинки
Жидкое антибактериальное мыло с комплексом ThyoHydroPlants 300 мл
с хлоргексидином и можжевельником
Новинки
195.00
Интродьюсер (набор для кардиохирургии) (вид 192010) INT6F
Для установки и замены внутриполостных электродов и катетеров
Новинки
1 150.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический металлический Макинтош размер 2
Новинки
900.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический металлический Макинтош размер 3
Новинки
900.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический металлический Миллер размер 2
Новинки
900.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический пластиковый Макинтош размер 2
Новинки
450.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический пластиковый Макинтош размер 3
Новинки
450.00
Клинок для ларингоскопа фиброоптический пластиковый Макинтош размер 4
Новинки
450.00
Маска для неинвазивной вентиляции BiTrac Select cо сменным отводом взрослая размер L
Новинки
Цена по запросу
Маска для неинвазивной вентиляции BiTrac Select cо сменным отводом взрослая размер M
Новинки
Цена по запросу
Маска для неинвазивной вентиляции BiTrac Select cо сменным отводом взрослая размер S
Новинки
Цена по запросу
Мешок дренажный c Т-образным краном , объем 500 мл
Новинки
180.00
160.00
Резервуар плоский Spring-Vac, объем 150 мл
Новинки
Цена по запросу
Резервуар плоский Spring-Vac, объем 300 мл
Новинки
Цена по запросу

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